سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة 3 قروش، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.