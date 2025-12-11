إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:49 ص 11/12/2025

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة 3 قروش، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار اليوم لدولار مقابل الجنيه لدولار عر صرف الدولا عر صرف الدولار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. سعر الذهب بمصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس