عمرو يوسف يوجه رسالة لـ محمد صلاح .. ماذا قال؟

وجه الفنان عمرو يوسف، رسالة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدرب فريقه ليفربول الإنجليزي بسبب عدم مشاركته بالمباريات وجلوسه على دكة البدلاء.

ونشر عمرو، صورة محمد صلاح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "محمد صلاح الأسطورة المصرية".

ويُعرض لـ عمرو يوسف حاليا بالسينمات فيلم "السلم والثعبان 2 - لعب عيال".

الفيلم يشارك في بطولته مع عمرو يوسف كلا من أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.