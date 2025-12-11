ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 11-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3756 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4830 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5635 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6440 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64400 جنيه،

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200284 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 322000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% الى نحو 4213 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.