أمطار وظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الجمعة 12 ديسمبر 2025 إلى الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية (من 3: 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة 12 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا من الأحد 14 ديسمبر إلى الثلاثاء 16 ديسمبر على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالتأكيد، إليك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة للفترة من الجمعة 12 ديسمبر 2025 إلى الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، مستخرجة كنص من النشرة الجوية:

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 12 ديسمبر 2025 إلى الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 12 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 14

السبت 13 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 14

الأحد 14 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 14

الإثنين 15 ديسمبر: العظمى 20 / الصغرى 13

الثلاثاء 16 ديسمبر: العظمى 19 / الصغرى 13

السواحل الشمالية

الجمعة 12 ديسمبر: العظمى 20 / الصغرى 14

السبت 13 ديسمبر: العظمى 20 / الصغرى 14

الأحد 14 ديسمبر: العظمى 20 / الصغرى 14

الإثنين 15 ديسمبر: العظمى 18 / الصغرى 13

الثلاثاء 16 ديسمبر: العظمى 20 / الصغرى 13

شمال الصعيد

الجمعة 12 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 09

السبت 13 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 09

الأحد 14 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 09

الإثنين 15 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 10

الثلاثاء 16 ديسمبر: العظمى 21 / الصغرى 10

جنوب الصعيد

الجمعة 12 ديسمبر: العظمى 22 / الصغرى 10

السبت 13 ديسمبر: العظمى 24 / الصغرى 10

الأحد 14 ديسمبر: العظمى 23 / الصغرى 10

الإثنين 15 ديسمبر: العظمى 23 / الصغرى 11

الثلاثاء 16 ديسمبر: العظمى 23 / الصغرى 12