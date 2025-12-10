خرج محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق والمحلل بقناة أون سبورت، عن صمته أخيرًا بعد واقعة الفيديو مع الإعلامي إبراهيم فايق خلال تحليل مباراة مصر والأردن.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لمحمود فايز مع إبراهيم فايق وهو يقوم بحركات غريبة ظنًا منه أن التسجيل لم يبدأ، كما ظهر وهو يضحك ويتساءل هل يتحدث بحماس أم لا قبل أن يخبره إبراهيم فايق أن التسجيل يعمل بالفعل.

ونشر محمود فايز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لازم أطلع علي المسرح الصراحة، والناس تقلش وتهزر وتزعل كمان وتقول اللي هي عايزاه".

وتابع: " بس والله حابب أوضح وأعتذر بشكل مباشر، اللي حصل على الهوا كان موقف عفوي تماماً ومن غير أي قصد، مكنتش مركز إننا هوا، وده اكبر غلط".

وتابع: " أنا بطبيعتي بحب اتعامل مع اللي حواليّا بحب وهزار، خصوصاً الناس اللي ورا الكاميرا ودائماً بحب أتكلم بحماس وروح ويكون الكلام طالع من القلب وانا كنت فاكر كل ده انى مش لايف".

واختتم: "بتحمّل المسؤولية كاملة ووعد إن ده ميتكررش وشكراً لكل حد نبّهني أو انتقدني، كلامكم كله على راسي واسف مره تانيه".

إقرأ أيضًا..

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح