مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 3
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 0
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"لازم أطلع مسرح".. أول تعليق من محمود فايز بعد واقعة الفيديو مع ابراهيم فايق

كتب : محمد عبد الهادي

08:12 م 10/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق
  • عرض 15 صورة
    محمود فايز وابراهيم فايق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق والمحلل بقناة أون سبورت، عن صمته أخيرًا بعد واقعة الفيديو مع الإعلامي إبراهيم فايق خلال تحليل مباراة مصر والأردن.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لمحمود فايز مع إبراهيم فايق وهو يقوم بحركات غريبة ظنًا منه أن التسجيل لم يبدأ، كما ظهر وهو يضحك ويتساءل هل يتحدث بحماس أم لا قبل أن يخبره إبراهيم فايق أن التسجيل يعمل بالفعل.

ونشر محمود فايز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لازم أطلع علي المسرح الصراحة، والناس تقلش وتهزر وتزعل كمان وتقول اللي هي عايزاه".

وتابع: " بس والله حابب أوضح وأعتذر بشكل مباشر، اللي حصل على الهوا كان موقف عفوي تماماً ومن غير أي قصد، مكنتش مركز إننا هوا، وده اكبر غلط".

وتابع: " أنا بطبيعتي بحب اتعامل مع اللي حواليّا بحب وهزار، خصوصاً الناس اللي ورا الكاميرا ودائماً بحب أتكلم بحماس وروح ويكون الكلام طالع من القلب وانا كنت فاكر كل ده انى مش لايف".

واختتم: "بتحمّل المسؤولية كاملة ووعد إن ده ميتكررش وشكراً لكل حد نبّهني أو انتقدني، كلامكم كله على راسي واسف مره تانيه".

إقرأ أيضًا..

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود فايز وابراهيم فايق محمود فايز ابراهيم فايق تعليق محمود فايز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى