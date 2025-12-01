عمرو السولية: الجميع يعلم قيمة منتخب مصر.. وسعيد بالتواجد بجوار النني
كتب : محمد خيري
علّق عمرو السولية، قائد منتخب مصر الثاني، على مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكويت في افتتاح مباريات كأس العرب غدًا الثلاثاء.
قال السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية، الكل يعرف قيمة المنتخب، ولدينا الرغبة في تحقيق شيء لمصر والوصول لأبعد مدى في البطولة".
وأكمل: "المنافسة صعبة ونعلم ذلك جيدًا، ونحاول أن نكون على قدر الحدث".
وأضاف: "تواجدت في البطولة الماضية لكأس العرب، وحققنا نتائج جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق".
وتابع: "وجودي بجانب محمد النني أمر مهم، وليس جديدًا على الجمهور المصري المساندة الكبيرة التي يقدمها للمنتخب، ما كان دافعًا كبيرًا للاعبين، خاصة المنضمين حديثًا".
واختتم تصريحاته: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في إسعاد الشعب المصري".