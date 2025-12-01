مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

عمرو السولية: الجميع يعلم قيمة منتخب مصر.. وسعيد بالتواجد بجوار النني

كتب : محمد خيري

02:34 م 01/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (7)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (4)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (3)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (5)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (6)
  • عرض 15 صورة
    وصول رباعي الأهلي لقطر استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب (2)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (4)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (2)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    وصول رباعي الأهلي لقطر استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب مصر الثاني
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 15 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب
  • عرض 15 صورة
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّق عمرو السولية، قائد منتخب مصر الثاني، على مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكويت في افتتاح مباريات كأس العرب غدًا الثلاثاء.

قال السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية، الكل يعرف قيمة المنتخب، ولدينا الرغبة في تحقيق شيء لمصر والوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأكمل: "المنافسة صعبة ونعلم ذلك جيدًا، ونحاول أن نكون على قدر الحدث".

وأضاف: "تواجدت في البطولة الماضية لكأس العرب، وحققنا نتائج جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وتابع: "وجودي بجانب محمد النني أمر مهم، وليس جديدًا على الجمهور المصري المساندة الكبيرة التي يقدمها للمنتخب، ما كان دافعًا كبيرًا للاعبين، خاصة المنضمين حديثًا".

واختتم تصريحاته: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في إسعاد الشعب المصري".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العرب عمرو السولية منتخب الكويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة