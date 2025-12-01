عمرو السولية: الجميع يعلم قيمة منتخب مصر.. وسعيد بالتواجد بجوار النني

أول رد من الأهلي بشأن عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم - خاص

علّق عمرو السولية، قائد منتخب مصر الثاني، على مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكويت في افتتاح مباريات كأس العرب غدًا الثلاثاء.

قال السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية، الكل يعرف قيمة المنتخب، ولدينا الرغبة في تحقيق شيء لمصر والوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأكمل: "المنافسة صعبة ونعلم ذلك جيدًا، ونحاول أن نكون على قدر الحدث".

وأضاف: "تواجدت في البطولة الماضية لكأس العرب، وحققنا نتائج جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وتابع: "وجودي بجانب محمد النني أمر مهم، وليس جديدًا على الجمهور المصري المساندة الكبيرة التي يقدمها للمنتخب، ما كان دافعًا كبيرًا للاعبين، خاصة المنضمين حديثًا".

واختتم تصريحاته: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في إسعاد الشعب المصري".