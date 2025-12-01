مباريات الأمس
ماذا يفعل الزمالك مع تمرد المهدي سليمان؟.. مفاجأة سارة في انتظاره

كتب : محمد خيري

10:59 ص 01/12/2025
    المهدي سليمان
    تقديم المهدي سليمان لاعبا للزمالك
    المهدي سليمان
    فتوح وعمر جابر وأحمد شريف ومهدي سليمان
    المهدي سليمان
    المهدي سليمان حارس مرمى سموحة
    المهدي سليمان
    شوبير وحمزة والمهدي سليمان

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، عقد جلسة مع المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة قبل عودة الفريق للتدريبات.

وغاب المهدي سليمان عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا الأخيرة، في مواجهة كايزر تشيفز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في ظل غضبه من عدم المشاركة، وغيابه المتكرر عن التدريبات.

ووصلت إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وأكد مصدر مطلع، أن المدير الرياضي للنادي الأبيض، سوف يعقد جلسة مع الحارس من أجل حل الأزمة بشكل ودي، في ظل احتياج الفريق لجهوده.

وأوضح المصدر، أن الحارس حصل على الكثير من الوعود للمشاركة في المباريات من قبل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يحدث، لذلك غاب عن عددا من التدريبات دون إذن.

واختتم المصدر، أن هناك اتجاه لدى الجهاز الفني في إشراك الحارس، خلال مباريات بطولة كأس عاصمة مصر المقبلة، بشكل أساسي، من أجل استعادة مستواه مرة أخرى والحفاظ على لياقة المباريات.

الزمالك المهدي سليمان نادي الزمالك أخبار الزمالك

