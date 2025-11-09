نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

احتفل أحمد جعفر نجم الزمالك والترسانة الأسبق، بعيد زواجه موجهاً رسالة رومانسية خاصة إلى زوجته "أمل".

وكتب جعفر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"عيد زواج سعيد يا حبيبي! أتمنى أن يدوم رابطنا الجميل إلى الأبد".

وأضاف:"كل قصة حب تحمل ذكرى جميلة، لكن قصتنا هي المفضلة لدي، عيد زواج سعيد لنا".

وتابع حديثه قائلاً:"في مثل هذا اليوم، جمعني أجمل قدر بك، لتكن دائماً في أمانك ومعي بدعمي وحبي، أشعر بالكثير من المشاعر، من سعادة وفرح وحماس، بفضل حبك لي".

وأتم حديثه قائلاً:"أشكرك يا حبيبي لأنك تحملني دائماً في قلبك، أتمنى أن تكون في حياتي كل عام، في سعادة وحب دائمين".