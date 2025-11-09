مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"قصتنا المفضلة لدي".. نجم الزمالك الأسبق يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية

كتب - نهى خورشيد

07:01 م 09/11/2025
    أحمد جعفر وزوجته
    أحمد جعفر وزوجته
    أحمد جعفر وزوجته
    أحمد جعفر وزوجته
    أحمد جعفر وزوجته (6)

احتفل أحمد جعفر نجم الزمالك والترسانة الأسبق، بعيد زواجه موجهاً رسالة رومانسية خاصة إلى زوجته "أمل".

وكتب جعفر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"عيد زواج سعيد يا حبيبي! أتمنى أن يدوم رابطنا الجميل إلى الأبد".

وأضاف:"كل قصة حب تحمل ذكرى جميلة، لكن قصتنا هي المفضلة لدي، عيد زواج سعيد لنا".

وتابع حديثه قائلاً:"في مثل هذا اليوم، جمعني أجمل قدر بك، لتكن دائماً في أمانك ومعي بدعمي وحبي، أشعر بالكثير من المشاعر، من سعادة وفرح وحماس، بفضل حبك لي".

وأتم حديثه قائلاً:"أشكرك يا حبيبي لأنك تحملني دائماً في قلبك، أتمنى أن تكون في حياتي كل عام، في سعادة وحب دائمين".

أحمد جعفر

