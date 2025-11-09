"قصتنا المفضلة لدي".. نجم الزمالك الأسبق يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية
كتب - نهى خورشيد
احتفل أحمد جعفر نجم الزمالك والترسانة الأسبق، بعيد زواجه موجهاً رسالة رومانسية خاصة إلى زوجته "أمل".
وكتب جعفر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"عيد زواج سعيد يا حبيبي! أتمنى أن يدوم رابطنا الجميل إلى الأبد".
وأضاف:"كل قصة حب تحمل ذكرى جميلة، لكن قصتنا هي المفضلة لدي، عيد زواج سعيد لنا".
وتابع حديثه قائلاً:"في مثل هذا اليوم، جمعني أجمل قدر بك، لتكن دائماً في أمانك ومعي بدعمي وحبي، أشعر بالكثير من المشاعر، من سعادة وفرح وحماس، بفضل حبك لي".
وأتم حديثه قائلاً:"أشكرك يا حبيبي لأنك تحملني دائماً في قلبك، أتمنى أن تكون في حياتي كل عام، في سعادة وحب دائمين".