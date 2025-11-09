مباريات الأمس
8 معلومات هامة عن قمة مانشستر سيتي وليفربول الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

02:17 م 09/11/2025
تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية اليوم نحو مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، 8 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول كالتالي:

8 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول

خاض محمد صلاح مع ليفربول 23 مباراة ضد مانشستر سيتي، فاز في 9 وخسر 8 وتعادل في 6 مباريات.

سجل محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي تُقدّر قيمته بحوالي 1.30 مليار يورو، ولليفربول حوالي 1.12 مليار يورو.

أول لقاء مسجل بين الفريقين كان عام 1893.

التقى ليفربول ومانشستر سيتي في 194 مباراة من قبل، حقق الريدز الفوز في 92 مباراة فيما فاز مان سيتي 52 مباراة وحسم التعادل 50 مباراة.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN sports 1. بتعليق حسن العيدروس.

محمد صلاح عمر مرموش مانشستر سيتي ليفربول موعد مباراة سيتي وليفربول الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

