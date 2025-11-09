مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

تغييرات بالجملة.. تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

01:25 م 09/11/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع سيرامبكا في الثالثة إلا الربع من عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز تشكيل بيراميدز نادي بيراميدز السوبر المصري بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر