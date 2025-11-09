تغييرات بالجملة.. تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع سيرامبكا في الثالثة إلا الربع من عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

