ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها اليوم في الإمارات على ملعب "محمد بن زايد".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويطمح المارد الأحمر في مباراة اليوم، إلى زيادة عدد ألقابه في بطولة السوبر، إلى اللقب رقم 16 فيما يطمح الفارس الأبيض، إلى زيادة عدد ألقابه في البطولة للقب رقم 5 في تاريخه.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، صعد الفارس الأبيض إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وحال تمكن المارد الأحمر، من حصد لقب النسخة الحالية، من بطولة كأس السوبر المصري، ستصبح هذه المرة الأولى التي يتوج فيها الأحمر باللقب، في 5 نسخ متتالية.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، في آخر 4 نسخ، أعوام، 2021، 2022، 2023، 2024، وحال حقق لقب النسخة الحالية ستكون المرة الخامسة على التوالي، التي يتوج فيها باللقب.

