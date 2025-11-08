"قبل مباراة السوبر".. وليد صلاح الدين يتحدث عن حالة إمام عاشور الصحية

احتفلت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق، نجم الشمال القطري ومنتخب مصر، بعيد ميلاده بطريقة خاصة.

ونشرت هدير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من احتفالها بعيد ميلاده على أنغام أغنية "كل سنة" لمحمود العسيلي.

وشاركت هدير متابعيها بصورة لزجاجة برفان تحمل اسمه، إلى جانب متابعتها لمباراة له مع منتخب مصر الثاني.

والجدير بالذكر أن الشمال القطري تعاقد مع أكرم توفيق قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.