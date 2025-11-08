مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30

ليفانتي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

0 0
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

2 2
21:45

ميلان

جميع المباريات

"هدية تحمل اسمه ومباراة له".. زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة

كتب - نهى خورشيد

10:23 م 08/11/2025
    زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة (4)
    زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة
    زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة
    زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة
    زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة

احتفلت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق، نجم الشمال القطري ومنتخب مصر، بعيد ميلاده بطريقة خاصة.

ونشرت هدير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من احتفالها بعيد ميلاده على أنغام أغنية "كل سنة" لمحمود العسيلي.

وشاركت هدير متابعيها بصورة لزجاجة برفان تحمل اسمه، إلى جانب متابعتها لمباراة له مع منتخب مصر الثاني.

والجدير بالذكر أن الشمال القطري تعاقد مع أكرم توفيق قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق

