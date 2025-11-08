"هدية تحمل اسمه ومباراة له".. زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة
كتب - نهى خورشيد
احتفلت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق، نجم الشمال القطري ومنتخب مصر، بعيد ميلاده بطريقة خاصة.
ونشرت هدير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من احتفالها بعيد ميلاده على أنغام أغنية "كل سنة" لمحمود العسيلي.
وشاركت هدير متابعيها بصورة لزجاجة برفان تحمل اسمه، إلى جانب متابعتها لمباراة له مع منتخب مصر الثاني.
والجدير بالذكر أن الشمال القطري تعاقد مع أكرم توفيق قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.