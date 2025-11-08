هل الزمالك المنافس الحقيقي للأهلي؟.. الشناوي يرد

"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

قال حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، إن نادي الزمالك هو المنافس الحقيقي للقلعة الحمراء.

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك الذي تم عقده اليوم السبت:"الزمالك هو المنافس الحقيقي للأهلي فشعبيته كبيرة جدًا بمصر والمنطقة العربية ونكون سعداء جدًا حين نواجهه".

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أنهم يسعدون بمواجهة الزمالك لأن الجماهير تملأً المدرجات وتكون هناك أجواء مميزة في الملعب.

وأتم الشناوي تصريحاته بقوله:"نتحدث مع كل اللاعبين الجدد، أن أي بطولة نخوضها نلعب على التتويج بها، وفور وصولنا إلى الإمارات، تحدثت أنا وقادة الفريق مع اللاعبين أننا جئنا للمنافسة على البطولة، وهدفنا العودة باللقب إلى مصر لإسعاد الجماهير".

موعد نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 من مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء لمنافسات الدور ذاته على حساب بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر



