مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

ماذا قدم محمد إسماعيل قبل انضمامه الأول لمنتخب مصر؟

كتب : مصراوي

02:31 م 08/11/2025
شهدت قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل تواجد محمد إسماعيل مدافع الزمالك للمرة الأولى في مسيرته.

قائمة منتخب مصر

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد إسماعيل صاحب الـ 26 عامًا حصل على فرصة حقيقة للمشاركة مع الزمالك بعد حصول محمود حمدي "الونش" على بطاقة حمراء باللحظات الأخيرة من مباراة وادي دجلة.

محمد إسماعيل حجز مقعده أساسيًا مع الزمالك بعد ذلك بدلاً من محمود حمدي الونش ومؤخرًا بجانب الونش فشارك بـ 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري ثم شارك بمباراة بيراميدز بدور نصف نهائي السوبر المصري.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي زد.

محمد إسماعيل الزمالك منتخب مصر زد صفقات الزمالك قائمة منتخب مصر

