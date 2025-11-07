"احتل أفريقيا".. من هو أكثر رئيس نادي حقق بطولات في الزمالك ؟

يُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 129 كأسًا خلال 118 عامًا من النجاح على المستوى المحلي والقاري والدولي.

وشارك العديد من المدربين في حصد بطولات المارد الأحمر وصنعوا تاريخه، لكن هناك أسماء لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة مشجعي الأهلي نظرًا لنجاحاتهم الساحقة داخل جدران القلعة الحمراء.

مانويل جوزيه

لم يكن المدرب البرتغالي مجرد مدير فني، بل كان بمثابة الأب الروحي لأساطير الأهلي والمشجعين، رغم شخصيته الحازمة مع اللاعبين.

تولى جوزيه القيادة الفنية للمارد الأحمر في 3 ولايات وحصد خلالها 20 لقبًا وكانت الولاية الأولى الأقصر، حيث وقع العقود يوم 1 يوليو 2001، قبل أن يرحل في 30 مايو 2002.

وخلال تلك الفترة فاز جوزيه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، قبل أن يحقق الفوز التاريخي للأهلي على الزمالك 6-1.

وعاد البرتغالي إلى المارد الأحمر في يناير 2004، ليحصد 17 بطولة (5 دوري مصري، 2 كأس مصر، 4 كأس سوبر مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا، 3 سوبر أفريقي)، قبل أن يرحل في 31 مايو 2009.

أما الولاية الأخيرة، فكانت الأقل نجاحًا للمدرب المخضرم مع الأهلي، حيث حصد بطولة واحدة خلال 17 شهرًا (لعب 47 مباراة، فاز 27، تعادل 1، خسر 5).

محمود الجوهري

يعد محمود الجوهري أحد أساطير مدربي كرة القدم المصرية، نظرًا لنجاحاته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني.

بدأ الجوهري عمله في الأهلي مدربًا لفريق الناشئين لعدة سنوات، ثم اتجه لتدريب اتحاد جدة السعودي بين عامي 1981 و1982.

وعاد الجوهري إلى المارد الأحمر في أواخر عام 1982 كمدرب للفريق الأول، وحصد أول بطولة قارية في تاريخ النادي بعد الفوز بكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري (دوري الأبطال حاليًا).

ونجح الجوهري أيضًا في الفوز بلقب كأس إفريقيا للأندية أبطال الكأس، بالإضافة إلى التتويج بكأس مصر عامي 1983 و1984.

ناندور هيديكوتي

في عام 1973 قرر الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأهلي، البحث عن مدير فني أجنبي، ليتعاقد مع المجري هيديكوتي، أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي.

تولى هيديكوتي القيادة الفنية للمارد الأحمر لمدة 7 سنوات، حيث استطاع حصد 5 بطولات دوري، بينهم 3 على التوالي (1974/1975، 1975/1976، 1976/1977).

وفي موسم 1977/1978 خسر لقب الدوري لصالح المنافس الأزلي الزمالك، لكنه فاز ببطولة كأس مصر.

