مغامرة وسونار.. الزمالك يكشف موقف خوان بيزيرا من مباراة الأهلي

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "خوان بيزيرا ومحمد صبحي سيتواجدان في نهائي كأس السوبر، مع نوع من المغامرة".

واختتم عبد الناصر: "بيزيرا بدأ يتدرب، ربما الجهاز يحاول تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء سونار أولًا لتحديد موقفه".

