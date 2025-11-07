مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

مغامرة وسونار.. الزمالك يكشف موقف خوان بيزيرا من مباراة الأهلي

كتب : هند عواد

02:52 م 07/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (5)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "خوان بيزيرا ومحمد صبحي سيتواجدان في نهائي كأس السوبر، مع نوع من المغامرة".

واختتم عبد الناصر: "بيزيرا بدأ يتدرب، ربما الجهاز يحاول تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء سونار أولًا لتحديد موقفه".

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر المصري موقف خوان بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو