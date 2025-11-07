أعرب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبير بعد فوز فريقه على حساب بيراميدز والتأهل نهائي كأس السوبر المصري.

وقال جابر في تصريحات عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أون سبورت": "أهنئ الجميع على الفوز والصعود لنهائي كأس السوبر، كان يجب علينا تقديم 100% طاقتنا، لإسعاد الجماهير التي ساندتنا بقوة".

وأضاف: "تمكن من الصعود لنهائي السوبر بعد الفوز على فريق محترم ومميز مثل بيراميدز، وكنا مستعدين بقوة للقاء بما فيها ركلات الترجيح".

وتابع: "تركيزنا حاليا على المباراة النهائية للتتويج باللقب، وإسعاد جماهيرنا، ولكن اللقاء سيكون أمام فريق كبير وهو النادي الأهلي".

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر، ستقام يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً على ستاد "محمد بن زايد".

