أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

أبدى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، رضاه على أداء لاعبيه أمام بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

وقال أحمد عبد الرؤوف بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عارف أن الجمهور ممكن ميكونش راضي عن الأداء لكن بنشتغل في ظروف صعبة وقدرنا نحرم بيراميدز من خطورتهم في الشوط الأول ونلعب على التحولات".

وأضاف مدرب الزمالك: "الشوط الثاني حاولنا نطور الهجمات وكان لينا فرصة وهما فرصة وحطينا بنتايج فوق فتوح عشان نقفل خطورة بيراميدز، كنا عاوزين نجهد الباكين بتوع بيراميدز ولظروف ليها علاقة بالجزء البدني لأن معنديش وقت".

واختتم تصريحاته: "بيراميدز أقوى فريق حاليًا في أفريقيا لكن عملنا ماتش كبير ونجحنا نحقق المطلوب".

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر بنظيره الأهلي عند الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

