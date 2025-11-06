مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك موقف المحترف البرازيلي بصفوفهم خوان بيزيرا من المشاركة بمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر بنظيره الأهلي عند الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة بيراميدز:"خوان بيزيرا سيخضع لاختبار طبي غدًا لتحديد موقفه من المباراة النهائية أمام الأهلي ولكن الجهاز الفني يرفض المجازفة وإشراكه سوى بعد شفائه بنسبة 100%.

وكان بيزيرا قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه ونظيره طلائع الجيش بالدوري جعلته يغيب عن مواجهة بيراميدز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وعلى الجانب الآخر الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

