مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

كتب ـ محمد خيري

10:47 م 06/11/2025
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
    هدية من مشجع زملكاوي لخوان بيزيرا 2
    هدية من مشجع زملكاوي لخوان بيزيرا
    هدية من مشجع زملكاوي لخوان بيزيرا 1

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك موقف المحترف البرازيلي بصفوفهم خوان بيزيرا من المشاركة بمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر بنظيره الأهلي عند الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة بيراميدز:"خوان بيزيرا سيخضع لاختبار طبي غدًا لتحديد موقفه من المباراة النهائية أمام الأهلي ولكن الجهاز الفني يرفض المجازفة وإشراكه سوى بعد شفائه بنسبة 100%.

وكان بيزيرا قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه ونظيره طلائع الجيش بالدوري جعلته يغيب عن مواجهة بيراميدز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وعلى الجانب الآخر الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

