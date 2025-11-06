مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

أبدى المعلق الرياضي أيمن الكاشف سعادته بالمتابعة التي حظيت بها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي علق على أحداثها.

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

وكتب الكاشف عبر حسابه بمنصة إكس اليوم:"كل الشكر والتقدير لكل الجماهير.. ولاسيما جماهير النادي الأهلي العظيمة على هذه المتابعة الكبيرة والحاشدة التي حظيت بها في مباراة الأهلي وسيراميك بنصف نهائي السوبر المصري رقم ٢٣".

وأتم المعلق الرياضي تدوينته بقوله: "دمتم خير سند ودمتم أنتم اصحاب الفضل بعد المولي عز وجل .. مبروك الأهلي وجماهيره الرائعة".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي عند الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

