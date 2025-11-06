"إصابة وتغيير اضطراري".. ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وبيراميدز

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وبيراميدز

شهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين الفريقين، ولكن بدأت خطورة فريق بيراميدز في الدقيقة التاسعة بعدما تصدي محمد عواد حارس الزمالك لكرة عرضية خطيرة لبيراميدز.

في الدقيقة 15، كرر بيراميدز هجومه على الزمالك بتسديدة قوية من المهاجم مايلي، تصدى لها محمد عواد بنجاح.

في الكرة 17 تعرض محمد اسماعيل مدافع الزمالك لعرقلة ليحصل الأبيض على ركلة حرة.

في الدقيقة 24.. سدد وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز كرة قوية ولكنها بعيدة عن المرمي.

الدقيقة 35 شهدت سقوط محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك ولكنه عاد لاستئناف المباراة.

في الدقيقة 41 سقط المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ ليقرر الجهاز الطبي استبداله.

الدقيقة 42 شهدت تغيير اضطراري للزمالك بخروج الدباغ ونزول أحمد شريف.

الحكم احتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

إقرأ أيضًا..

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

8 صور لردفعل زيزو المثير للجدل أثناء تغييره

20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والمنتخب أجروا عملية زراعة شعر