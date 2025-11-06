يقدم موقع مصراوي خلال السطور التالية تغطية خاصة لأحداث مباراة الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

لمشاهدة لحظة بلحظة لأحداث مباراة لأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. اضغط هنا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

تحدث حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، للاطلاع على تصريحاته كاملة.. اضغط هنا

3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل 3 قنوات مجانية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري (فيديو)

نجح محمود حسن تريزيجيه في منح النادي الأهلي التقدم، بعد تسجيله هدفاً رائعاً في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في مرمي الأهلي بالسوبر المصري (فيديو)

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من إدراك التعادل أمام الأهلي، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، للاطلاع علي أحداث الشوط.. اضغط هنا

هدف الأهلي الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا (فيديو)

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 52،بعد سلسلة من التمريرات السريعة والمنظمة بين لاعبي الأهلي، انتهت عند مروان عطية الذي مرر كرة دقيقة خلف دفاعات سيراميكا، لتصل إلى المغربي أشرف بنشرقي، الذي هيأها برأسه ببراعة داخل منطقة الجزاء ليسددها جراديشارمباشرة بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في كأس السوبر

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر هو الأقرب لتحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، للاطلاع على تصريحاته كاملة.. اضغط هنا

ممنوع التدخين.. تعليمات حضور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الاستاد

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، 8 قواعد يجب اتباعها في ستاد هزاع بن زايد، خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

أعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

"تواجد السولية ونيدفيد".. تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الأهلي في السوبر

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الخاص بمباراة الأهلي، للاطلاع عليه.. اضغط هنا