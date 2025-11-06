هدف الأهلي الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا (فيديو)

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

واصل النادي الأهلي تفوقه أمام سيراميكا كليوباترا، مضيفاً الهدف الثاني في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ملعب "هزاع بن زايد" بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 52،بعد سلسلة من التمريرات السريعة والمنظمة بين لاعبي الأهلي، انتهت عند مروان عطية الذي مرر كرة دقيقة خلف دفاعات سيراميكا، لتصل إلى المغربي أشرف بنشرقي، الذي هيأها برأسه ببراعة داخل منطقة الجزاء ليسددها جراديشارمباشرة بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وكان الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، بعد كرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو قابلها تريزيجيه بضربة رأسية قوية في الشباك.