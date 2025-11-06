هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في مرمي الأهلي بالسوبر المصري (فيديو)

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من إدراك التعادل أمام الأهلي في المباراة المقامة بينهما حالياً،على ملعب "هزاع بن زايد"، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول،بعد مجهود فردي رائع من الجزائري بلحاج، الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب متجاوزاً أكثر من لاعب من الأهلي، قبل أن يمرر كرة بينية متقنة اخترقت دفاع المارد الأحمر، لتصل إلى مروان عثمان الذي سددها مباشرة بلمسة واحدة لحظة خروج الحارس محمد الشناوي من مرماه.

وجاء تشكيل سيراميكا في المباراة كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستيس آرثر ومحمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج وكريم نيدفيد

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي ومروان عثمان

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كلا من: "محمد كوكو، سعد سمير، إبراهيم محمد، محمد رضا، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، أيمن موكا وأحمد سمير".