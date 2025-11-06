"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

يضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في النهائي.

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على القنوات التالية، أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية 2، دبي الرياضية، إذ يمكن متابعة اللقاء بالمجان.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، كالآتي:

قناة أون سبورت 1

- تردد 11862

- معدل استقطاب عمودي

- معدل ترميز 27504

قناة أبو ظبي الرياضية 2

- تردد 12226

- معدل الاستقطاب أفقي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة دبي الرياضية 1

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

