مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

04:11 م 06/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 5 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 5 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 5 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في النهائي.

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على القنوات التالية، أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية 2، دبي الرياضية، إذ يمكن متابعة اللقاء بالمجان.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، كالآتي:

قناة أون سبورت 1

- تردد 11862

- معدل استقطاب عمودي

- معدل ترميز 27504

قناة أبو ظبي الرياضية 2

- تردد 12226

- معدل الاستقطاب أفقي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة دبي الرياضية 1

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري