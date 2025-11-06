"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025.

ويضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، فيما يواجه الزمالك بيراميدز، في نفس الدور، على أن يتأهل الفائز من المواجهتين إلى النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالمجان على 3 قنوات، وهي أون سبورت، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية.