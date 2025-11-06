مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

كتب : هند عواد

10:20 ص 06/11/2025
تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025.

ويضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، فيما يواجه الزمالك بيراميدز، في نفس الدور، على أن يتأهل الفائز من المواجهتين إلى النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالمجان على 3 قنوات، وهي أون سبورت، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية.

