موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

وتنطلق مباريات السوبر المصري من الفترة 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة بطل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وفريق يشارك بالكارت الذهبي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على أرضية ستاد هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلن الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن بطولة السوبر المصري ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، و أون سبورت، ودبي الرياضية".

تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري