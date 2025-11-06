مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

8 راحلين عن الأهلي منذ لقاء سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر الماضي

كتب : هند عواد

09:00 ص 06/11/2025
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ارشيفية
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا
    مران الأهلي الجماعي (3)
    مران الأهلي الجماعي (18)

يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في لقاء يتكرر للنسخة الثانية على التوالي.

ومنذ نصف نهائي النسخة السابقة من كأس السوبر المصري، رحل 8 لاعبين عن الأهلي، بينهم الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد اللذان يلعبان ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا حاليا.

وخاض الأهلي مباراة النسخة الماضية من السوبر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – عمر كمال

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور – أفشة – تاو – طاهر محمد طاهر

ورحل عن صفوف الأهلي كل من، يوسف أيمن إلى الدحيل القطري، عمرو السولية وكريم نيدفيد إلى سيراميكا كليوباترا، رضا سليم إلى الجيش الملكي، يحيى عطية الله إلى سوتشي الروسي، بيرسي تاو إلى قطر القطري، أكرم توفيق إلى الشمال القطري، وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي نصف نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري

