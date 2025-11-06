8 راحلين عن الأهلي منذ لقاء سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر الماضي

يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في لقاء يتكرر للنسخة الثانية على التوالي.

ومنذ نصف نهائي النسخة السابقة من كأس السوبر المصري، رحل 8 لاعبين عن الأهلي، بينهم الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد اللذان يلعبان ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا حاليا.

وخاض الأهلي مباراة النسخة الماضية من السوبر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – عمر كمال

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور – أفشة – تاو – طاهر محمد طاهر

ورحل عن صفوف الأهلي كل من، يوسف أيمن إلى الدحيل القطري، عمرو السولية وكريم نيدفيد إلى سيراميكا كليوباترا، رضا سليم إلى الجيش الملكي، يحيى عطية الله إلى سوتشي الروسي، بيرسي تاو إلى قطر القطري، أكرم توفيق إلى الشمال القطري، وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.