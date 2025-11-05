ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب سبورتنج، في نصف نهائي البطولة.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم الأربعاء، على حساب نظيره سبورتنج بنتيجة 29-22، في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

ويضرب فريق اليد بالنادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية، مع فريق سموحة الذي تمكن من تحقيق الفوز على نادي الزمالك في الدور ذاته.

وكان نادي سموحة، حقق فوزا صعبا على حساب الزمالك، في نصف نهائي البطولة بنتيجة 29-28، في لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين الأهلي وسموحة، يوم 12 نوفمبر الجاري في الإمارات.

