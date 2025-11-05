مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

كتب - يوسف محمد:

09:49 م 05/11/2025
ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب سبورتنج، في نصف نهائي البطولة.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم الأربعاء، على حساب نظيره سبورتنج بنتيجة 29-22، في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

ويضرب فريق اليد بالنادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية، مع فريق سموحة الذي تمكن من تحقيق الفوز على نادي الزمالك في الدور ذاته.

وكان نادي سموحة، حقق فوزا صعبا على حساب الزمالك، في نصف نهائي البطولة بنتيجة 29-28، في لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين الأهلي وسموحة، يوم 12 نوفمبر الجاري في الإمارات.

