باسم مرسي يؤازر الزمالك قبل لقاء بيراميدز بهذه الطريقة

"وكأننا ارتكبنا جريمة".. الزمالك يعلق على أزمة المدرب الجديد وعمله في إسرائيل

لم تكن سهلة.. أول تعليق لإمام عاشور بعد عودته من الإصابة

محمد الشناوي: "جاهزون نفسيًا وبدنيًا.. وهدفنا كأس السوبر"

آزر باسم مرسي لاعب المجد الليبي الحالي والزمالك السابق، القلعة البيضاء، قبل مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر باسم مرسي صوره بقميص الزمالك، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك على أغنية تقول كلماتها: "يا ليالي عودي تاني بالأمجاد".

يواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في إطار منافسات نصف نهائي السوبر المصري.



اقرأ أيضًا:

"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا



موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو



