مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

- -
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

باسم مرسي يؤازر الزمالك قبل لقاء بيراميدز بهذه الطريقة

كتب : هند عواد

03:30 م 05/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    باسم مرسي بقميص الزمالك (1)
  • عرض 4 صورة
    باسم مرسي بقميص الزمالك (2)
  • عرض 4 صورة
    باسم مرسي بقميص الزمالك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

آزر باسم مرسي لاعب المجد الليبي الحالي والزمالك السابق، القلعة البيضاء، قبل مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر باسم مرسي صوره بقميص الزمالك، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك على أغنية تقول كلماتها: "يا ليالي عودي تاني بالأمجاد".

يواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في إطار منافسات نصف نهائي السوبر المصري.


اقرأ أيضًا:
"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا

موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باسم مرسي الزمالك لاعب المجد الليبي القلعة البيضاء مباراة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة