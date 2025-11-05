مباريات الأمس
جميع المباريات

"لأسباب نفسية بس".. شوبير يكشف مشاركة مستحيلة للاعب الأهلي في السوبر

كتب : محمد خيري

12:40 م 05/11/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وموقفه النهائي من المشاركة مع الأحمر في بطولة السوبر المصري.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تبدو فرصة مشاركة إمام عاشور في بطولة السوبر المصري منخفضة جدًا وتبدو مستحيلة، من الناحية الطبية، والجهاز الفني فكر في اصطحابه إلى الإمارات لأسباب نفسية، ولكنه لن يشارك في البطولة".

وأوضح شوبير: "هناك تحسن كبير في حالة إمام عاشور الصحية، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 98% مقارنةً بحالة بداية الإصابة التي لم تتجاوز 1%، وكافة الإنزيمات في الجسم قد استقرت تقريبًا، مما يوضح تقدمه الملحوظ".

وأكمل: "شوبير": "اللاعب سيخضع لتحاليل جديدة خلال 48 ساعة، وذلك لتحديد نسبة التعافي النهائية والموعد المناسب لعودته تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية".

جدير بالذكر أن إمام عاشور يغيب عن الأهلي منذ أكثر من شهر بعد أن أصيب بفيروس A، الذي استدعى الحاجة إلى فترة راحة كاملة.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي شوبير أحمد شوبير

