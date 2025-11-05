عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الاجتماع التنسيقي الفني لمباريات نصف النهائي، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، الشرطة، الإسعاف، الأمن الخاص وممثلي الملاعب المستضيفة وذلك ظهر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الفنية، الشؤون الإعلامية، الأمن والسلامة، نظام الاعتماد، الخدمات الطبية وخدمات الجماهير.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

مباراة الأهلي x سيراميكا كليوبترا والمقامة في الخامسة مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

تنعقد المؤتمرات الصحفية للمباراة ابتداء من الساعة 2 مساء بالمؤتمر الخاص بفريق الأهلي، ثم المؤتمر الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا من 2:30 إلى 2:55 مساء بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي.

فيما تقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد وذلك من الخامسة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق سيراميكا كليوباترا من 6:15 إلى 7:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة.

وسيلعب فريق الأهلي باللونين الأحمر والأبيض فيما سيلعب فريق سيراميكا كليوباترا باللونين الأبيض والعنابي.

مباراة الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك x بيراميدز والمقامة في 7:30 مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز

تنعقد المؤتمرات الصحفية للمباراة ابتداء من 3:45 مساء بالمؤتمر الخاص بفريق الزمالك، ثم المؤتمر الخاص بفريق بيراميدز من 4:20 مساء إلى 4:45 مساء بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي.

فيما تقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الزمالك مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر على استاد آل نهيان وذلك من الخامسة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق بيراميدز من 6:15 إلى 7:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة.

وسيلعب فريق الزمالك باللون الأبيض كاملًا فيما سيلعب فريق بيراميدز باللون الأسود كاملًا.