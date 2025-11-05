مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

"أناني ومش بيباصوا لبعض".. مدرب الأهلي السابق يكشف ما يحدث بين زيزو وتريزيجيه

كتب : محمد خيري

11:20 ص 05/11/2025

زيزو وتريزيجيه

أكد أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه تحدث مع تريزيجيه بشأن احتفاظه المبالغ فيه بالكرة.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "تريزيجيه أناني فعلاً ولاحظت انه أناني وتحدثت معه في هذه النقطة".

وأضاف: "زيزو وتريزيجيه مكانوش بيباصوا لبعض ولكن الموضوع عند تريزيجيه كان أكثر من زيزو".

وتابع: "ربما في الفترة الحالية الأمر أصبح أفضل بالنسبة لزيزو وتريزيجيه في هذه المسألة ولكن كانت هناك معاناة في البداية بسبب ذلك".

وواصل: "زيزو وتريزيجيه يحتفظان بالكرة بشكل مبالغ فيه لرغبة كل لاعب في إظهار إمكانياته الحقيقية وكلاهما يريدان أن ينهيان الهجمة بالشكل الأمثل".

وأختتم تصريحاته: "محمد الشناوي قائد بمعنى الكلمة، ولا يغضب عند جلوسه احتياطيا في اي مباراة عكس كل ما يتردد وهو لا يشترط المشاركة اساسياً".

