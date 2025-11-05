أكد أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه تحدث مع تريزيجيه بشأن احتفاظه المبالغ فيه بالكرة.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "تريزيجيه أناني فعلاً ولاحظت انه أناني وتحدثت معه في هذه النقطة".

وأضاف: "زيزو وتريزيجيه مكانوش بيباصوا لبعض ولكن الموضوع عند تريزيجيه كان أكثر من زيزو".

وتابع: "ربما في الفترة الحالية الأمر أصبح أفضل بالنسبة لزيزو وتريزيجيه في هذه المسألة ولكن كانت هناك معاناة في البداية بسبب ذلك".

وواصل: "زيزو وتريزيجيه يحتفظان بالكرة بشكل مبالغ فيه لرغبة كل لاعب في إظهار إمكانياته الحقيقية وكلاهما يريدان أن ينهيان الهجمة بالشكل الأمثل".

وأختتم تصريحاته: "محمد الشناوي قائد بمعنى الكلمة، ولا يغضب عند جلوسه احتياطيا في اي مباراة عكس كل ما يتردد وهو لا يشترط المشاركة اساسياً".