هل يعود علي معلول إلى الأهلي؟.. شوبير يحسم الجدل

‏نفى الإعلامي أحمد شوبير، وجود مفاوضات مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي ولاعب الصفاقسي الحالي، للعودة من جديد إلى القلعة الحمراء.

وانتشرت أنباء عن عودة علي معلول من جديد إلى الأهلي، في يناير المقبل، وذلك بعد رحيله في بداية الموسم الحالي، بعد انتهاء تعاقده.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا صحة على الإطلاق لوجود أي مفاوضات لعودة علي معلول للأهلي".

