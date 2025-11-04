قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

يستهل منتخب مصر للناشئين مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا بمواجهة نظيره هايتي.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر سيلتقي نظيره هايتي عند 03:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

مباراة مصر وهايتي سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه دولة قطر أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: هايتي، إنجلترا وفنزويلا.

