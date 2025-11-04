مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

كتب : مصطفى الجريتلي

03:04 م 04/11/2025

ملعب مباراة مصر وهايتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستهل منتخب مصر للناشئين مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا بمواجهة نظيره هايتي.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر سيلتقي نظيره هايتي عند 03:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

مباراة مصر وهايتي سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه دولة قطر أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: هايتي، إنجلترا وفنزويلا.

اقرأ أيضًا:
أحمد الكأس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة هايتي في مونديال الناشئين

مفاجأة.. ثنائي أجنبي جديد في الجهاز الفني للزمالك بالإمارات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ضد هايتي كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما أحمد الكاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟