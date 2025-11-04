كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مشادة وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق عقب المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدي، وتدخل سيد عبد الحفيظ إلى غرفة ملابس الفريق.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "وفقًا لتصريحات وليد صلاح الدين معي، عبد الحفيظ لم يدخل غرفة ملابس الفريق بعد المباراة، كما أنه لا يوجد أي خلاف من الأساس".

وأضاف: "الأكيد أن هناك بالفعل حالة غضب بسبب التعادل الأخير مع المصري، ولكن الجميع يرى أن الأمور ستكون جيدة بالفترة المقبلة".

وعن اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد انتهاء الانتخابات، قال شوبير: "أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي كان أمس الاثنين، المجلس كان مكتملًا العدد، خالد مرتجي حضر الاجتماع ثم سافر مع سيد عبد الحفيظ إلى الإمارات رفقة مصطفى قنديل لمرافقة الفريق".

وأكمل: "تم توزيع كافة المهام في هذا الاجتماع، ولكن لم يتم التطرق أو الحديث عن أي أمور تخص دعم الفريق بلاعبين جدد، لأنه لابد من توزيع المهام في البداية".