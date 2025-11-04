مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

"هل دخل عبدالحفيظ غرفة الملابس؟".. شوبير يكشف رد حاسم من مدير الكرة بالأهلي

كتب : محمد خيري

01:19 م 04/11/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ من جنازة نجل محمود طاهر
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ وابنه يوسف
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 12 صورة
    سيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مشادة وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق عقب المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدي، وتدخل سيد عبد الحفيظ إلى غرفة ملابس الفريق.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "وفقًا لتصريحات وليد صلاح الدين معي، عبد الحفيظ لم يدخل غرفة ملابس الفريق بعد المباراة، كما أنه لا يوجد أي خلاف من الأساس".

وأضاف: "الأكيد أن هناك بالفعل حالة غضب بسبب التعادل الأخير مع المصري، ولكن الجميع يرى أن الأمور ستكون جيدة بالفترة المقبلة".

وعن اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد انتهاء الانتخابات، قال شوبير: "أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي كان أمس الاثنين، المجلس كان مكتملًا العدد، خالد مرتجي حضر الاجتماع ثم سافر مع سيد عبد الحفيظ إلى الإمارات رفقة مصطفى قنديل لمرافقة الفريق".

وأكمل: "تم توزيع كافة المهام في هذا الاجتماع، ولكن لم يتم التطرق أو الحديث عن أي أمور تخص دعم الفريق بلاعبين جدد، لأنه لابد من توزيع المهام في البداية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبدالحفيظ الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي وليد صلاح الدين شوبير الشناوي

