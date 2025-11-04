"بعد الاجتماع الأول للمجلس".. الأهلي يعلن رسمياً مهام سيد عبد الحفيظ

أعلن النادي الأهلي عن المهام الرسمية التي سيكون مكلف بها عضو مجلس إدارته سيد عبد الحفيظ خلال الدورة الانتخابية الجديدة,

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة سيكون قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم حسبما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للمجلس الجديد الذي تم عقده مساء يوم أمس الإثنين.

وتشمل مهام سيد عبد الحفيظ الإشراف على الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية القطاع الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم، على أن تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع، ومنها الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي أعلن في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بملف الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي.م

مجلس إدارة الأهلي الجديد

ويضم مجلس إدارة الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

