مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي

2 0
18:00

سيمبا

كأس مصر

إنبي

1 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 2
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"لم يصل".. شوبير يكشف حقيقة العروض الأمريكية لإمام عاشور

كتب- محمد عبدالهادي:

06:43 م 30/11/2025

إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح الأحد، ما تردد خلال الساعات الماضية حول تلقّي لاعب الأهلي، إمام عاشور، عرضًا للانتقال إلى الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن اللاعب يركز حاليًا على استعادة مستواه.

وأوضح شوبير أن مسؤولي النادي لم يصلهم أي عرض رسمي للاعب، مشيرًا إلى أن إمام بدأ يعود تدريجيًا إلى المشاركة في المباريات، سواء لعشر دقائق أو ربع ساعة، ليستعيد جاهزيته الفنية بنسبة 100%.

وأضاف شوبير أن اللاعب يحظى برضا الجهاز الفني وإدارة النادي، وأن كل تركيزه منصب على تطوير مستواه وأدائه داخل الملعب، مؤكدًا أن أي حديث عن عروض للاعب في الوقت الحالي لا أساس له من الصحة، وربما يظهر عرض مستقبلي، لكن الموقف الحالي واضح تمامًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور أحمد شوبير الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة