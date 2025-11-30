"لم يصل".. شوبير يكشف حقيقة العروض الأمريكية لإمام عاشور

نفى الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح الأحد، ما تردد خلال الساعات الماضية حول تلقّي لاعب الأهلي، إمام عاشور، عرضًا للانتقال إلى الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن اللاعب يركز حاليًا على استعادة مستواه.

وأوضح شوبير أن مسؤولي النادي لم يصلهم أي عرض رسمي للاعب، مشيرًا إلى أن إمام بدأ يعود تدريجيًا إلى المشاركة في المباريات، سواء لعشر دقائق أو ربع ساعة، ليستعيد جاهزيته الفنية بنسبة 100%.

وأضاف شوبير أن اللاعب يحظى برضا الجهاز الفني وإدارة النادي، وأن كل تركيزه منصب على تطوير مستواه وأدائه داخل الملعب، مؤكدًا أن أي حديث عن عروض للاعب في الوقت الحالي لا أساس له من الصحة، وربما يظهر عرض مستقبلي، لكن الموقف الحالي واضح تمامًا.