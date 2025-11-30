مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

ثنائي الزمالك يطير إلى قطر .. ما القصة؟ (صورة)

كتب : مصراوي

11:45 ص 30/11/2025

فريق الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

اتجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد.

ونشر الونش عبر حسابه الرسمي صورة له رفقة زميله محمد عواد خلال تواجدهما في الطائرة متجهين إلى قطر.

وسينضم الثنائي إلى قائمة منتخب مصر الثاني التي سبقتهما إلى هناك للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق مطلع ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في أولى مبارياته بالبطولة مع منتخب الكويت يوم الثلاثاء، الموافق 2 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

عواد والونش

