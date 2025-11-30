ثنائي الزمالك يطير إلى قطر .. ما القصة؟ (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

اتجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد.

ونشر الونش عبر حسابه الرسمي صورة له رفقة زميله محمد عواد خلال تواجدهما في الطائرة متجهين إلى قطر.

وسينضم الثنائي إلى قائمة منتخب مصر الثاني التي سبقتهما إلى هناك للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق مطلع ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في أولى مبارياته بالبطولة مع منتخب الكويت يوم الثلاثاء، الموافق 2 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

