خوان بيزيرا يُرزق بمولود جديد (صور)

كتب : مصراوي

10:16 ص 03/11/2025
احتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، بوصول ابنته ماريا التي وّلدت صباح اليوم الإثنين.

وكان تعرض اللاعب البرازيلي لإصابة قوية في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى دولة الإمارات اليوم، استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري 2025.

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في مباراة نصف النهائي، حيث تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر.

نادي الزمالك خوان ألفينا بيزيرا

