طبيعة إصابة الشناوي في مباراة بيراميدز وباور ديناموز

كتب : محمد القرش

08:59 م 29/11/2025
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (2)
    أحمد الشناوي
    أحمد الشناوي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
    أحمد الشناوي من تدريبات منتخب مصر الثاني
    أحمد الشناوي
    أحمد الشناوي

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وغادر الشناوي الملعب مصابًا في الشوط الأول من اللقاء، الذي حقق فيه بيراميدز الفوز خارج الأرض بهدف دون مقابل على استاد ليفى موانواسا بمدينة ندولا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وأوضح المنيري أنه من خلال الكشف المبدئي تبين أن الشناوي يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية دقيقة فور عودة بعثة الفريق من زامبيا إلى القاهرة، لتحديد مدى قوة الإصابة.

وتصدر الفريق المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، متساويا مع الوصيف نهضة بركان المغربي.

الشناوي أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا باور ديناموز

