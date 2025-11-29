طبيعة إصابة الشناوي في مباراة بيراميدز وباور ديناموز

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وغادر الشناوي الملعب مصابًا في الشوط الأول من اللقاء، الذي حقق فيه بيراميدز الفوز خارج الأرض بهدف دون مقابل على استاد ليفى موانواسا بمدينة ندولا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وأوضح المنيري أنه من خلال الكشف المبدئي تبين أن الشناوي يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية دقيقة فور عودة بعثة الفريق من زامبيا إلى القاهرة، لتحديد مدى قوة الإصابة.

وتصدر الفريق المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، متساويا مع الوصيف نهضة بركان المغربي.

