محمولا على نقالة.. بالصور لحظة مغادرة الجزيري مباراة الزمالك مصابا

غادر التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مصابا.

وتعرض سيف الدين الجزيري، صاحب الزمالك الوحيد في المباراة المقامة حاليا، للإصابة، ليغادر بعدها المباراة محمولا على نقالة، وحل الفلسطيني عدي الدباغ، بدلا منه.

ويتقدم الزمالك على كايزر تشيفز، بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

