ما سبب عدم عودة ثلاثي الأهلي إلى القاهرة؟

كتب : هند عواد

10:53 ص 29/11/2025
حصل ثلاثي الأهلي أشرف داري ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي، على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة الدنماركي ياس توروب، للبقاء في المغرب، عقب انتهاء مباراة الأحمر ضد الجيش الملكي المغربي.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، أن الثلاثي حصل على إذن بعد قرار الجهاز الفني لمنح الفريق راحة لمدة 5 أيام، قبل العودة للتدريبات، استعدادا لمواجهة إنبي، يوم 11 ديسمبر، في كأس عاصمة مصر.

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد التعادل مع الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال افريقيا.

أخبار

