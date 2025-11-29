مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

إبراهيم عبد الخالق يعلق على مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

كتب- نهى خورشيد:

02:45 ص 29/11/2025
شدد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، على أن فريقه الأسبق ينتظره تحدٍ قوي عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية إن الأبيض يمتلك القدرة على العودة بالنقاط الثلاث رغم الغيابات العديدة، مشيراً إلى أهمية التركيز طوال التسعين دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن فرق جنوب أفريقيا تتميز بأسلوب لعب منظم وسريع، وتقدم كرة ممتعة داخل الملعب، مؤكداً أن توقيت المباراة يفرض بعض الصعوبات على لاعبي الزمالك،

عن أزمة الغيابات أشار أنها ضربة مؤثرة، لكنه يرى أن المدير الفني أحمد عبدالرؤوف يمتلك أكثر من خيار لتعويض النواقص، خاصة في وسط الملعب، إذ يمكن الاعتماد على الثنائي محمد شحاتة ومحمد إسماعيل ضمن التشكيل الأساسي

أخبار

