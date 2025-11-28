أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

أول صور من عقد قران أحمد حمدى على لاعبة سيدات الزمالك

ثمنّ نادي بيراميدز بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب رمضان صبحي بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المستشار القانوني للنادي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي، نجم الفريق السابق، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الجارية حاليًا والمتعلقة باللاعب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر نادي بيراميدز، عبر بيانه اليوم الجمعة:" نثمن البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص دعمه للاعبنا رمضان صبحي ويتوجه بعظيم شكره لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على دعمهم للاعبنا ويرحب بانضمام الفريق القانوني للنادي الأهلي لفريق الدفاع لما يمثله ذلك من إضافة ثمينة لجهود النادي لمساندة اللاعب".

وأضاف البيان: "رمضان صبحي هو فرد مهم من أفراد منظومة وعائلة نادي بيراميدز والفريق القانوني للنادي بالكامل يعكف منذ اليوم الأول للأزمة وبالتنسيق مع محامي النادي الدولي على دراسة وبحث كافة سبل الدعم القانوني وتسخير كافة إمكانيات النادي اللازمة لدعم رمضان صبحي، وذلك استكمالا من النادي لدعمه المستمر للاعب على كافة المستويات".

وناشد نادي بيراميدز كافة المؤسسات الرياضية بالدولة إلى الوقوف بجانب رمضان صبحي ودعمه في محنته تقديراً لموهبته ولمكانته وتاريخه الكبير في تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين جميع الخبراء القانونيين المعنيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة في تقديم الدعم اللازم للاعب في محنته.

وأهاب نادي بيراميدز بجميع المهتمين بالشأن الرياضي وجماهير الكرة المصرية والعربية إلى احترام خصوصية اللاعب وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القوانين واللوائح الرياضية دون استباق أحكام أو قرارات أو تداول غير قانوني للوقائع.

وأتم النادي بيانه بـ: "أمّا فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء المصري، فيود النادي التأكيد على ثقته الكاملة واحترامه الكبير لأحكام وقرارات القضاء المصري الذي قرر حجز القضية للحكم لجلسة ٣٠ ديسمبر القادم".

يذكر أن المحكمة الدولية "كاس"، قد قررت إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 أعوام، بداعِ التلاعب في تحليل المنشطات، كما تعرض اللاعب للحبس على ذمة قضية تزوير في أحد المعاهد، على أن يتم الحكم في الجلسة يوم 30 ديسمبر المقبل.

