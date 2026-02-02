مختار جمعة: 70% من المساجد كانت تحت سيطرة المتشددين حين توليت الوزارة
كتب- عمرو صالح:
الدكتور محمد مختار جمعة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أنه عندما تولى ملف وزارة الأوقاف كانت معظم المساجد في يد الجماعات المتشددة بالماضي، كما أن 70% من المساجد كانت تحت سيطرة هؤلاء المتشددين دينيًا.
وأضاف محمد مختار جمعة خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، قائلًا: "مساجد كثيرة كان بها خناقات ومشاحنات".
وتابع: "نجحت خلال فترة عملي كوزير الأوقاف في استرداد المساجد من سيطرة المتشددين بصعوبة شديدة، كما أن كتاب "أسرار" فضح مخططات جماعة الإخوان".
وأكمل: "عندما وصل الإخوان للحكم أقصوا كل فئات المجتمع، كما أنهم أرادوا جمع السلطة في يدهم، وأخطر مرحلة بالنسبة لي هي مرحلة العمل السري للجماعات الإرهابية".
وأكمل: "الرئيس السيسي أكد أن مواجهة المتشددين والإرهابيين ليست أمنية فقط ولكن شاملة، ويجب ألا نسمح باختراق المجتمع مرة أخرى من قبل الإرهابيين".
