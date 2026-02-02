مختار جمعة: 70% من المساجد كانت تحت سيطرة المتشددين حين توليت الوزارة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أنه عندما تولى ملف وزارة الأوقاف كانت معظم المساجد في يد الجماعات المتشددة بالماضي، كما أن 70% من المساجد كانت تحت سيطرة هؤلاء المتشددين دينيًا.

وأضاف محمد مختار جمعة خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، قائلًا: "مساجد كثيرة كان بها خناقات ومشاحنات".

وتابع: "نجحت خلال فترة عملي كوزير الأوقاف في استرداد المساجد من سيطرة المتشددين بصعوبة شديدة، كما أن كتاب "أسرار" فضح مخططات جماعة الإخوان".

وأكمل: "عندما وصل الإخوان للحكم أقصوا كل فئات المجتمع، كما أنهم أرادوا جمع السلطة في يدهم، وأخطر مرحلة بالنسبة لي هي مرحلة العمل السري للجماعات الإرهابية".

وأكمل: "الرئيس السيسي أكد أن مواجهة المتشددين والإرهابيين ليست أمنية فقط ولكن شاملة، ويجب ألا نسمح باختراق المجتمع مرة أخرى من قبل الإرهابيين".

