بعد بيان الأهلي.. كيف تغيرت علاقة رمضان صبحي والخطيب؟

كتب : هند عواد

08:07 م 28/11/2025
قبل أكثر من 20 عاما، حقق رمضان صبحي أمنيتين من أحلامه، عندما ظهر لأول مرة في التلفزيون، والتقى بأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب.

وظهر رمضان صبحي الذي كان ناشئا في صفوف الأهلي آنذاك، في برنامج مسابقات كان يقدمه محمود الخطيب وخالد بيبو، وفاز صبحي بالجائزة، متفوقا على لاعبين آخرين من ناشئين الأهلي.

وقال رمضان صبحي عن هذا اللقاء، في حوار متلفز قبل 8 سنوات: "كنت مبسوط، حاجة بحبها، وكان نفسي أشوف الخطيب وعندما تحدثت معه الدنيا سهلة، وكنت مبسوط أن أول برنامج ليا وأنا صغير ومع الخطيب، هذا أمر كبير جدا".

كان هذا اللقاء الأول الذي جمع بين رمضان صبحي ومحمود الخطيب، بعدها توالت الأعوام، وبرز اسم رمضان صبحي وازدادت شعبيته، ومكانته بين جماهير الأهلي، حتى عام 2020، عندما قرر الانتقال إلى بيراميدز، ورفض الاستمرار مع الأحمر.

بعدها اختلفت العلاقة بين رمضان صبحي والخطيب، وقال الأخير عنه: "زعلت على رمضان صبحي، كنت مقدره فهو لاعب كويس، لكن النادي الأهلي، فضله عليه وعلى غيره والنادي عمل الكثير لاستمرار رمضان، وفي آخر لحظة ميبقاش موجود؟ هو حر ربنا يوفقه، ولكن النادي الأهلي لا يقف على حد وبيصنع كل النجوم، لا نزعل على لاعب، اللاعب الذي يغادر الأهلي هو من يزعل".

واليوم، يعاني رمضان صبحي من أزمة كبيرة، بحبسه على ذمة قضية تزوير، حتى يتم الحكم في جلسة يوم 30 ديسمبر، كما أنه تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات، بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

لهذا قرر الخطيب تكليف المستشارين القانونيين للأهلي، بالانضمام إلى فريق الدفاع غعن رمضان صبحي، وذكر في بيان رسمي، أنه يدعم أحد أبناء النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي الخطيب رمضان صبحي والخطيب الأهلي الخطيب يدعم رمضان صبحي

