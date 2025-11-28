تحل اليوم ذكرى ميلاد حمادة إمام، أحد أبرز رموز نادي الزمالك و أيقونة من أيقونات الكرة المصرية، الذي ارتبط اسمه بتاريخ ممتد للعائلة البيضاء عبر ثلاثة أجيال، بداية من والده يحيى الحرية إمام، مرورًا به، وصولًا إلى نجله حازم إمام.

وُلد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1943 في حي المنيرة بالقاهرة، داخل عائلة كروية خالصة، فوالده كان حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في أربعينيات القرن الماضي، ليواصل الابن المسيرة، ويصبح أحد أهم صناع شعبية الزمالك في الستينيات والسبعينيات.

بدأ إمام مسيرته داخل فرق الناشئين بالنادي قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، ويقضي كامل مشواره الكروي بقميص الزمالك بين 1958 و1974، مشاركًا في أكثر من 260 مباراة ومسجلًا ما يزيد عن 80 هدفًا في مختلف البطولات. ت

ميز بأسلوب لعبه الساحر ومراوغاته المميزة، ليحصل على لقب “ثعلب الكرة المصرية” الذي لازمه طوال مسيرته.

سجل حماده إمام العديد من اللحظات التاريخية، أبرزها ثلاثيته الشهيرة في شباك وست هام يونايتد الإنجليزي خلال المباراة الودية عام 1966، والتي انتهت بفوز الزمالك 5-1، في واحدة من أهم المحطات التي رسخت موهبته في الأذهان.

كما ساهم في تتويج الفريق بعدد من البطولات المحلية، ليصبح أحد القوام الأساسي لجيل وضع الزمالك على طريق الجماهيرية الواسعة.

بعد اعتزاله، لم يبتعد إمام عن كرة القدم؛ حيث تولى عدة مناصب إدارية داخل الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم، كما أصبح صوتًا حاضرًا في الإعلام الرياضي عبر تحليلاته وتعليقاته التي أحبها الجمهور، حتى تحوّل إلى مرجع كروي لدى كثيرين.

امتدت بصمته إلى الجيل الجديد من خلال ابنه حازم إمام، الذي سار على خُطاه وواصل مسيرة العائلة البيضاء داخل المستطيل الأخضر، ليصبح آل إمام أحد أهم العائلات الكروية في تاريخ الزمالك.

رحل حماده إمام في 9 يناير 2016 عن عمر 73 عامًا، لكن إرثه بقي حاضرًا؛ لاعبًا وإداريًا ومحللًا وصوتًا محببًا لدى جماهير الزمالك.

