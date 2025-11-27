مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

0 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

2 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 2
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

- -
22:00

كريستال بالاس

الغندور يكشف خطوات صلاح مصدق للرحيل عن الزمالك

كتب : نهي خورشيد

07:46 م 27/11/2025
    صلاح مصدق
    صلاح الدين مصدق
    صلاح الدين مصدق
    صلاح الدين مصدق 3
    صلاح الدين مصدق 2

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن خطوات النجم المغربي صلاح مصدق للرحيل عن القلعة البيضاء، بعد أزمة مستحقاته الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صلاح مصدق ينتقل لنادي الوداد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة و سيرفع قضية للحصول عليها".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح مصدق خالد الغندور الوداد المغربي الزمالك رحيل صلاح مصدق

