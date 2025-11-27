الغندور يكشف خطوات صلاح مصدق للرحيل عن الزمالك

أول رد من المهدي سليمان بعد تحويله للتحقيق

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن خطوات النجم المغربي صلاح مصدق للرحيل عن القلعة البيضاء، بعد أزمة مستحقاته الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صلاح مصدق ينتقل لنادي الوداد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة و سيرفع قضية للحصول عليها".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.