اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقررة اليوم (الخميس).

وجاء ذلك عقب توافد مندوبي الأندية في وقت مبكر إلى مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيل حضورهم في الكشوف الرسمية.

وكان في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء الاجتماع، هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مصطفى عزام المدير التنفيذي.

وشهد الاجتماع وصول هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك متأخرا، وتحديدا بعد نصف ساعة من بداية التسجيل في الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها العادي، اليوم، الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقا لنصوص قانون الرياضة الجديد بهدف وضع ضوابط جديدة على فترات الترشح والوجود في المناصب القيادية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات.

وتأتي هذه التعديلات التزامًا بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.