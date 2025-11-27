مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

كتب : محمد خيري

12:53 م 27/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمومية اتحاد الكرة
  • عرض 3 صورة
    التسجيل في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقررة اليوم (الخميس).

وجاء ذلك عقب توافد مندوبي الأندية في وقت مبكر إلى مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيل حضورهم في الكشوف الرسمية.

وكان في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء الاجتماع، هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مصطفى عزام المدير التنفيذي.

وشهد الاجتماع وصول هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك متأخرا، وتحديدا بعد نصف ساعة من بداية التسجيل في الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها العادي، اليوم، الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقا لنصوص قانون الرياضة الجديد بهدف وضع ضوابط جديدة على فترات الترشح والوجود في المناصب القيادية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات.

وتأتي هذه التعديلات التزامًا بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مندوبي الأندية هاني أبوريدة الاتحاد المصري لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة